Російська ракета у Запоріжжі вбила місцеву співачку, її маму і кота (фото)

Російська ракета у Запоріжжі, влучивши у житлову п’ятиповерхівку, вбила місцеву співачку Ірину Ларіонову, її маму і кота Мішу. Про це у соціальних мережах повідомляють друзі і знайомі Ірини, передає НСН.

Так, зокрема, подруга Ірини Nelya Karvegina написала:

2.03.23 російська ракета, випущена по житловому району Запоріжжя, забрала життя моєї близької подруги – талановитої співачки, прекрасної, світлої людини і просто гарної жінки, її мами та їхньої улюбленої котейки.

Жінка зазначила, що ракета увірвалася посеред ночі до мирної п’ятиповерхівки, коли всі жителі, змучені постійним страхом і холодом, спали тривожним сном.

Зараз всі так сплять уже більше року, але вони спали… люди просто спали… – додала Неля

За її словами, спочатку рятувальники деблокували з-під завалів тіло Світлани Сергіївни, наступного дня – тіло Ірини. Кота знайшла подруга загиблої Ірини і поховала біля будинку

Також про загибель подруги написала Олександра Михайленко. Вона збирає кошти на поховання Ірини і її мами та на встановлення пам’ятнику, адже родичів у них не залишилося. Реквізити – тут.

Нагадаємо, всього під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі знайшли 13 тіл. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих – молода родина із 8-місячним немовлям.

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