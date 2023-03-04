Серед загиблих у Запоріжжі 8-місячна дитина і її батьки – всього загиблих від ракетного удару вже 10

У Запоріжжі вже 10 загиблих внаслідок ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці. Серед них 8-місячна дитина і її батьки. Людей продовжують шукати під завалами.

Нагадаємо, вночі 2 березня війська рф завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. У цілодобовому режимі рятувальники розбирають завали та шукають людей. Сьогодні, 4 березня, з-під уламків дістали тіла ще трьох загиблих мешканців будинку.

Серед загиблих у Запоріжжі 8-місячна дитина і її батьки

Внаслідок ракетного удару загинула молоде подружжя — Ілля та Каміла з їхньою маленькою донечкою, якій виповнилось 8 місяців. Про смерть родини повідомила хрещена мати дівчинки на своїй сторінці в інстаграм, пише forpost, передає НСН.

Загалом кількість загиблих від удару по багатоповерхівці зросла до 10 осіб. Врятувати вдалось 11 осіб. Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

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