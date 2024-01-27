Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині вранці 27 січня

Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. Трагедія сталася сьогодні, 27 січня, вранці. Про подію повідомляють у Сумській ОВА, передає НСН.

Сумщина. Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що будинок загиблих людей знаходиться у селі Андріївка, яке розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

В ОВА висловлюють співчуття рідним та близьким загиблих.

Мешканців закликають евакуюватися.

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя, – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх

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