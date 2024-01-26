«Росіяни захопили Плетенівку на Харківщині» – в ЗСУ спростували цю інформацію

В ЗСУ спростували інформацію ро те, що росіяни захопили Плетенівку Вовчанської громади Чугуївського району на Харківщині. Ситуацію прокоментував бригадний генерал юстиції, начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає НСН.

Росіяни почали публікувати інформацію про нібито присутність окупаційних військ у селі Плетенівка Харківської області, – повідомив Сергій Мельник Мушу вас заспокоїти та запевнити, що ніяких рашистів там нема. Село під контролем української влади. І якщо путінські війська виявлять бажання почати рух у цьому напрямку, то єдину присутність, на яку вони можуть розраховувати там – велика братська могила з російського м’яса та заліза, – сказав Мельник

Село Плетенівка розташоване майже за 5 км від Вовчанська та за 2 км від кордону з Росією. До війни у населеному пункті проживало 124 людини.

Мельник закликав українців не довіряти фейкам. Він підкреслив, що нацисти під час Другої світової війни до останнього розповідали британським солдатам, що Лондон захоплений, хоча в той час війська союзників вже просувалися Німеччиною.

Нагадаємо, Росіяни окупували Крохмальне на Харківщині та його околиці – інформацію підтвердили Сухопутні сили. ЗСУ були змушені відійти