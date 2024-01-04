Росіяни вдарили по Станіславу: є загиблий і поранені

Росіяни вдарили по Станіславу на Херсонщині 4 січня. Є загиблий і поранені, повідомляє прокуратура, передає НСН.

Внаслідок обстрілу Станіславської громади на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє людей травмовані – розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 січня близько 13:35 військові рф з артилерійської зброї обстріляли Станіславську громаду.

Внаслідок ворожої атаки загинув 62-річний місцевий житель. Крім того, травми отримали 48-річна жінка та 54-річний чоловік.

Також внаслідок вибуху снарядів пошкоджено два приватних будинки та два автомобілі.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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