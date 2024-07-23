Росіяни вдарили по Очакову: 4 поранених, серед них двоє дітей

Росіяни вдарили по Очакову, що на Миколаївщині. Є поранені.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, передають «Новини України – НСН».

Росіяни вдарили по Очакову

Сьогодні, 23 липня, о 05:35 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади Миколаївського району. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

Учора, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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