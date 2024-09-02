Росіяни поранили у Нікополі двох жінок: 84-річна пенсіонерка у важкому стані

Росіяни поранили у Нікополі двох жінок, здійснивши артилерійський обстріл міста. 84-річна пенсіонерка у важкому стані. Сталася пожежа.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА, міськраду і ДСНС

Росіяни поранили у Нікополі двох жінок

Внаслідок одного з сьогоднішніх обстрілів Нікополя дістали поранень двоє жінок – 84 та 59 років. Лікарі оцінюють стан першої як важкий і роблять усе можливе, аби врятувати її.

У ДСНС повідомляють, що транспортували жінку 1940 року народження до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Ще одна жінка, 1964 року народження, самостійно звернулася до лікарні.

Також сталася пожежа в приватному двоповерховому житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 120 м.кв.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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