На Нікопольщині окупанти вбили чоловіка у лікарні, поранили 12-річну дитину і поліцейського (фото, відео)

На Нікопольщині окупанти вбили чоловіка, вдаривши по лікарні у Нікополі, а також поранили трьох людей – у тому числі 12-річну дитину і поліцейського.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють посиланням на правоохоронців.

У Нікополі окупанти вбили людину: на місці обстрілу працює слідчо-оперативна група поліції. Крім цього, впродовж доби постраждали три людини – 12-річний хлопчик та два чоловіки, один з яких – співробітник поліції.

На Нікопольщині окупанти вбили чоловіка у лікарні

Сьогодні, близько 11-ї години, артилерія ворога поцілила по медичному закладу міста. Внаслідок обстрілу важкі поранення отримав 50-річний чоловік. Йому одразу надали медичну допомогу, однак травми виявились несумісні з життям. Була пошкоджена будівля лікарні, гаражі, автівки та лінії електропередач. Зараз на місці влучання слідчі проводять збір речових доказів та документують воєнний злочин російської армії.

Поліція Нікополя показала відео з лікарні

Серед поранених дитина і поліцейський

Вранці російська армії поцілила з БпЛА по території пожежного депо. У будівлі вибило вікна, пошкоджень зазнав автомобіль рятувальників.

Крім цього, близько опівночі окупанти поцілили з важкої артилерії по будинку у Покровській міській громаді. Постраждав 12-річний хлопець. На щастя, його життю нічого не загрожує. Ворожим залізяччям пробило дах, понівечило стіни та майно в оселі.

Також цієї доби агресор продовжив атакувати дронами та артилерією місто Нікополь, Мирівську та Покровську сільську територіальну громаду. Травми отримали двоє чоловіків, один з них – співробітник поліції. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

Правоохоронці зафіксували пошкодження інфраструктури Нікополя, комунального підприємства, багатоповерхівки, приватних осель, гаражів, авто, господарських споруд.

За усіма фактами російської агресії внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. На місцях сьогоднішніх ударів тривають слідчі дії.

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