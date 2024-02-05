Росіяни обстріляли Ворожбу на Сумщині 5 лютого: є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська ближче до вечора 5 лютого обстріляли Ворожбу – прикордонне місто на Сумщині, є загиблий і поранені. Про це НСН повідомляє з посиланням на Сумську ОВА.

Ворог укотре вчинив злочин проти мирного населення Сумщини. О 17.00 росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу. Зафіксовано вісім вибухів. Унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір травмовано. Також травми отримала ще одна людина, – ідеться в повідомленні

Як вказали в ОВА, унаслідок російського обстрілу, попередньо, пошкоджено п’ять житлових будинків, господарські споруди, електромережі, інтернет-зв’язок.

“На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога”, – вказано в повідомленні.

Жителів прикордонних громад просять не наражати себе на небезпеку і скористатися пропозиціями щодо евакуації в більш безпечні громади та регіони.

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