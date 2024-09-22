Росіяни обстріляли шахту на Донеччині: загинули працівниці – всього в області 3 вбитих і 12 поранених за добу

Росіяни обстріляли шахту на Донеччині. Загинули працівниці. Всього в області троє вбитих цивільних і 12 поранених внаслідок ворожих атак.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Міненерго і Донецьку ОВА.

Росіяни обстріляли шахту на Донеччині

Як повідомляє Міністерство енергетики України смертельний обстріл шахти стався 21 вересня.

При цьому продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню.

“Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні”, – зазначили у відомстві

Обстріли Донеччини за добу

За 21 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Удачному і 1 в Кураховому.

Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

За попередню добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини від Великоновосілківської до Лиманської громади.

З лінії фронту евакуйовано 600 осіб, у тому числі 55 дітей.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

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