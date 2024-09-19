10 поранених за добу: ворог лютує на Донеччині

Ворог лютує на Донеччині, жорстоко знищуючи мирне життя. На світлинах, які оприлюднює місцева влада, можна побачити, що люди ще саджали квіти біля своїх будинків, сподівалися, що війна не дістанеться їх домівок… Але росіяни роблять усе, аби зробити мертвим цей багатостраждальний регіон.