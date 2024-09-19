10 поранених за добу: ворог лютує на Донеччині

Ворог лютує на Донеччині, жорстоко знищуючи мирне життя. На світлинах, які оприлюднює місцева влада, можна побачити, що люди ще саджали квіти біля своїх будинків, сподівалися, що війна не дістанеться їх домівок… Але росіяни роблять усе, аби зробити мертвим цей багатостраждальний регіон.
10 поранених за добу на Донеччині
10 поранених за добу у Донецькій області. Про це повідомляє поліція, передають “Новини України – НСН“.
Війська рф 2 723 рази обстріляли лінію фронту та житловий сектор.
Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селища Новоекономічне, Удачне, села Малинівка, Маркове, Ставки.
Пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 12 житлових будинків, підприємства, морг, автомобілі, сільгосптехніку, критичну інфраструктуру.
На Удачне росіяни скинули дві керовані авіабомби «УМПБ Д-30СН» – поранили двох цивільних осіб, пошкодили приватний будинок, авто та об’єкти критичної інфраструктури.
По Малинівці окупанти вдарили двома бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано трьох жителів, руйнувань зазнало фермерське господарство.
Фото наслідків обстрілів Донеччині
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