Росіяни активізували наступальні дії на Запоріжжі – «Легіон Свободи»

Росіяни активізували наступальні дії на Запоріжжі та підтягнули на даний напрямок свої резерви.

Про це розповів у коментарі “Еспресо” речник “Легіону Свободи” Костянтин Денисов, передають «Новини України – НСН».

Працює їхня артилерія постійно, авіація. Ви ж бачите, що скидають бомби на лінії бойових дій, б’ють по прифронтових громадах. Назагал така їхня логіка проглядається — вони намагаються максимально збільшити “сіру зону” і посунути її в нашу сторону, – наголосив Денисов

За його словами, російська армія намагається брати під вогневий контроль певні ділянки фронту.

Ну і далі випалюють їх артилерією, щоб пробувати просуватися вперед, посилаючи свою піхоту, – додав Денисов

Що кажуть про ситуацію на Запоріжжі у Генштабі

Тим часом, у Генштабі, звітуючи про минулу добу на фронті, повідомили, що на Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків. А на Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

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