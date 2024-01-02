Сьогодні росія вбила у Києві викладачку Києво-Могилянської академії. Про це повідомили в Інституті гідробіології НАН України, де раніше працювала жінка, передає НСН.

Сьогодні 2 січня 2024 року під час терористичної ракетної атаки на Київ загинула Шевцова Людмила Василівна – доктор біологічних наук, професор, довгі роки – завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України, в останні роки – викладач університету «Києво-Могилянська Академія», – йдеться у повідомленні

Людмила Василівна жила у багатоповерхівці у Солом’янському районі, в який влучили уламки російської ракети. Вона померла дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги.

Загалом, згідно із останніми даними, по Києву постраждало 49 осіб. Двоє людей загинуло.

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