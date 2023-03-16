З рота йшла піна: у Рівному 2-річний малюк проковтнув капсулу для прання

У Рівному 2-річний малюк проковтнув капсулу для прання. У хлопчика з рота почала йти піна. Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, передає НСН. На щастя, медикам вдалося врятувати дитину.

Подія сталася у середу 15 березня. Мати дитини одразу після того, як помітила, що її син проковтнув капсулу, викликала медиків. Хлопчик був дуже наляканий тим, що сталося. У нього з рота йшла піна.

Медики негайно промили шлунок хлопчику. Завдяки оперативним діям бригади «швидкої» стан маленького пацієнта покращився.

Хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже за декілька годин 2-річного пацієнта відпустили додому.

Про подію повідомлено поліцейським.

Просимо батьків не залишати своїх дітей без нагляду та зберігати небезпечні речі і речовини у недоступних для них місцях, – звертаються медики для громадян

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