Народився з вагою 1200 г, пережив бомбардування пологового і евакуацію – Гордію виповнився рік

Маленький Гордій – майже ровесник повномасштабної війни в Україні. Він народився з вагою 1200 г за два дні до її початку – 22 лютого у Чернігові. Його рідне місто одним із перших прийняло на себе удари росіян. Пологовий, де передчасно з’явилося на світ маля, бомбили. Те, що хлопчик вижив – справжнє диво. Але він вижив. І ось як виглядає сьогодні.

Цю історію розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України, передає НСН.

22 лютого Гордій відсвяткував свій перший День народження, а до цього йому довелося пройти дуже складний шлях.

Хлопчик народився у Чернігові за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Дитина важила 1 кг 200 грамів та була киснезалежною. Його братик не пережив пологи.

Через постійні обстріли у пологовому не залишилося жодного цілого вікна. Їхня родина жила у підвалі медзакладу, де Гордій був найважчим пацієнтом. Лікарі були змушені рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку, але транспортувати хлопчика боялися через залежність від кисню – він міг не пережити дорогу.

Коли кисню залишилося на 48 годин – родина наважилася на евакуацію.

Гордія, який народився з вагою 1200 грам, рятувало багато людей

Евакуація була дуже небезпечною, під постійними обстрілами та тривогами керівник відділу соцслужіння Київської Митрополії ПЦУ Роман Холодов разом з лікарем-анестезіологом Миколою Дем’янюком, відчайдушними медиками та волонтерами ризикнули вивозити новонароджену дитину. Це був єдиний шанс на життя Гордія. Також в цей заїзд вивозили ще одну дитину вагою 2 кг 300 г, яка евакуйовувалася під наглядом лікаря-анестезіолога Охматдиту Валентина Халапенка.

З оточеного Чернігова родина виїжджала вночі, полями та з вимкненими фарами, щоб не потрапити під ворожий обстріл.

«Навколо нас все горіло. Небо палало від запалів градів. Було дуже страшно», — розповідає мама Ольга

8 років тому вона вже переживала подібне. У 2013 році в Ольги народилася перша дитина — донька Аріна. Коли їй було 7 місяців, родина змушена була тікати з тимчасово окупованого Донецька.

Через 6 годин хлопчика доставили в НДСЛ Охматдит.

11 місяців за життя та здоров’я Гордія в Охматдиті боролися десятки спеціалістів. Дитині зробили 2 операції. До лікування були долучені спеціалісти відділення хірургії новонароджених, торакальні хірурги, діагности, лабораторна служба, ендоскопісти, анестезіологи.

Тепер Гордій може самостійно дихати та харчуватися. Днями хлопчика виписали з Охматдиту.

Команда МОЗ висловлює щиру вдячність всім, хто допоміг зберегти хлопчику життя та вітає Гордія з Днем народження, – йдеться у повідомленні

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