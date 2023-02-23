Народився з вагою 1200 г, пережив бомбардування пологового і евакуацію – Гордію виповнився рік

Маленький Гордій – майже ровесник повномасштабної війни в Україні. Він народився з вагою 1200 г за два дні до її початку – 22 лютого у Чернігові. Його рідне місто одним із перших прийняло на себе удари росіян. Пологовий, де передчасно з’явилося на світ маля, бомбили. Те, що хлопчик вижив – справжнє диво. Але він вижив. І ось як виглядає сьогодні.
Цю історію розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України, передає НСН.
22 лютого Гордій відсвяткував свій перший День народження, а до цього йому довелося пройти дуже складний шлях.
Хлопчик народився у Чернігові за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Дитина важила 1 кг 200 грамів та була киснезалежною. Його братик не пережив пологи.
Через постійні обстріли у пологовому не залишилося жодного цілого вікна. Їхня родина жила у підвалі медзакладу, де Гордій був найважчим пацієнтом. Лікарі були змушені рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку, але транспортувати хлопчика боялися через залежність від кисню – він міг не пережити дорогу.
Коли кисню залишилося на 48 годин – родина наважилася на евакуацію.
Гордія, який народився з вагою 1200 грам, рятувало багато людей
Евакуація була дуже небезпечною, під постійними обстрілами та тривогами керівник відділу соцслужіння Київської Митрополії ПЦУ Роман Холодов разом з лікарем-анестезіологом Миколою Дем’янюком, відчайдушними медиками та волонтерами ризикнули вивозити новонароджену дитину. Це був єдиний шанс на життя Гордія. Також в цей заїзд вивозили ще одну дитину вагою 2 кг 300 г, яка евакуйовувалася під наглядом лікаря-анестезіолога Охматдиту Валентина Халапенка.
З оточеного Чернігова родина виїжджала вночі, полями та з вимкненими фарами, щоб не потрапити під ворожий обстріл.
«Навколо нас все горіло. Небо палало від запалів градів. Було дуже страшно»,— розповідає мама Ольга
8 років тому вона вже переживала подібне. У 2013 році в Ольги народилася перша дитина — донька Аріна. Коли їй було 7 місяців, родина змушена була тікати з тимчасово окупованого Донецька.
Через 6 годин хлопчика доставили в НДСЛ Охматдит.
11 місяців за життя та здоров’я Гордія в Охматдиті боролися десятки спеціалістів. Дитині зробили 2 операції. До лікування були долучені спеціалісти відділення хірургії новонароджених, торакальні хірурги, діагности, лабораторна служба, ендоскопісти, анестезіологи.
Тепер Гордій може самостійно дихати та харчуватися. Днями хлопчика виписали з Охматдиту.
Команда МОЗ висловлює щиру вдячність всім, хто допоміг зберегти хлопчику життя та вітає Гордія з Днем народження, – йдеться у повідомленні
Інші новини України:
- Без шкіри і волосся: передозування вітаміну довело 13-річних сестер до жахливого стану
- “Все, що залишилося — зелений фартух”. У Дніпрі поховали 17-річного Максима Богуцького, який загинув від ракетного удару
- Ховав гроші у дупло і застряг: на Херсонщині врятували хлопчика (фото)