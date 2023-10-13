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ВійнаДніпро

Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час ліквідації наслідків попередньої атаки: двоє поранених

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Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час усування наслідків попередньої атаки: двоє поранених
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Росіяни підло обстріляли рятувальників у Нікополі на Дніпропетровщині під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Опівдні 13 жовтня до нікопольских  рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.

Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння.  І в цей момент росіяни завдали повторного обстрілу.

Як наслідок, двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час ліквідації наслідків попередньої атаки: двоє поранених

Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час ліквідації наслідків попередньої атаки: двоє поранених

Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час ліквідації наслідків попередньої атаки: двоє поранених

Окупанти підло обстріляли рятувальників у Нікополі під час ліквідації наслідків попередньої атаки: двоє поранених

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