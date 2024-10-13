Ранок недобрий: окупанти прорвалися на Запоріжжі і захопили опорні пункти ЗСУ – «Миколаївський Ваньок»

Окупанти змогли просунутися на Запоріжжі і захопили опорні пункти ЗСУ попри те, що про плани росіян було відомо заздалегідь. І нібито до наступу готувалися, але…

Про це повідомляє авторитетний моніторинговий телеграм-канал «Миколаївський Ваньок», передають «Новини України – НСН»

Окупанти змогли прорватися на Запоріжжі

Ранок недобрий. Як писав 10 днів тому, швайнехунді позавчора поперлися вперед на Бердянському напрямі, не без проблем, але мали частковий успіх, закріплюються в лісосмугах у районі Левадного та здійснюють підготовку до подальших дій, – йдеться у повідомленні телеграм-каналу 13 жовтня

Автор повідомлення зазначає, що окупантів зустрічають вогнем, але, на його думку, ситуація складається подібна до тої, що була у Вовчанську у травні: «доповідаємо шо ‘ми готові’, а виявилося шо якось не готові».

Також (як і було у травні на Харківському напрямку) розвідка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти, але в результаті все одно якимось чином опорні пункти втрачені, – інформує «Миколаївський Ваньок»

За його словами, супротивник штурмовими групами 394 мсп і 336 обрмп з використанням «пациків на моціках» і баггі зумів просунутися практично впритул до н.п. Левадне. Зараз ‘зализує рани’, працює з відмовниками (яких теж вистачає), загрожує ‘наслідками’, якщо вони не рухатимуться далі.

Крім того, за даними «Ванька», росіяни зуміли просунутися ще й у бік Новодарівки на Запоріжжі.

Нагадаємо, село Новодарівку було звільнено влітку 2023 року під час спроби українського контрнаступу.

Левадне і Новодарівка на мапі

Що буде далі – покаже час, – пише «Миколаївський Ваньок»

А на відео нижче українські Fpv-дрони зупиняють атаку мотоциклістів під селом Роботине Запорізької області. Боротьба триває. ЗСУ щодня відбивають потужні атаки ворога…

Раніше ми повідомляли: Росія готує масовані удари найближчим часом, а деякі області не ставлять РЕБ – «Миколаївський Ваньок»