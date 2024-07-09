Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

Оприлюднено імена і фото 10 людей, які загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня. Це 5 жінок і 5 чоловіків. Вони були співробітниками ПівнГЗК «Метінвесту». Майже у кожного залишилися неповнолітні діти.