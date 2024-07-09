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ВійнаКривий Ріг

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

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Журналіст
Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

Оприлюднено імена і фото 10 людей, які загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня. Це 5 жінок і 5 чоловіків. Вони були співробітниками ПівнГЗК «Метінвесту». Майже у кожного залишилися неповнолітні діти.

Інформацію про загиблих зібрало і оприлюднило видання «Свої», передають «Новини України – НСН».

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Тетяна Красильникова, 39 років – без мами залишився 9-річний син.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Інна Левченко майже 30 років віддала роботі на ПівнГЗК, залишилися донька та син.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Сергій Бондаренко працював охоронцем.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Сергій Федоров працював диспетчером комбінату.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Олена Лященко працювала в МБС.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Дмитро Литвинов, 41 рік – лишилися дружина та три доньки.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Вадим Тімохін. Дві доньки залишилися без батька.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Ніна Карельцева. Маленька донечка не дочекалася мами.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Дмитро Пахолюк. 36-річний інженер ПівнГЗК «Метінвесту» та екс-поліцейський. Лишилися донечка Варвара та дружина.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

  • Оксана Довбня-Остапенко. Співробітниця Центру соціальних сервісів та інфраструктури “Метінвест Бізнес Сервіс”, без мами залишилося двоє дітей.

Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по адміністративній будівлі Північного ГЗК Групи Метінвест.

Через ворожу атаку було пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.

За словами начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, жертв могло бути значно більше – сотні людей врятувало те, що вони були в укритті.

9 липня у Кривому Розі – день жалоби.

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