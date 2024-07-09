Оприлюднено імена і фото 10 людей, які загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня. Це 5 жінок і 5 чоловіків. Вони були співробітниками ПівнГЗК «Метінвесту». Майже у кожного залишилися неповнолітні діти.
Інформацію про загиблих зібрало і оприлюднило видання «Свої», передають «Новини України – НСН».
Вони загинули від ракетного удару у Кривому Розі 8 липня: імена і фото
- Тетяна Красильникова, 39 років – без мами залишився 9-річний син.
- Інна Левченко майже 30 років віддала роботі на ПівнГЗК, залишилися донька та син.
- Сергій Бондаренко працював охоронцем.
- Сергій Федоров працював диспетчером комбінату.
- Олена Лященко працювала в МБС.
- Дмитро Литвинов, 41 рік – лишилися дружина та три доньки.
- Вадим Тімохін. Дві доньки залишилися без батька.
- Ніна Карельцева. Маленька донечка не дочекалася мами.
- Дмитро Пахолюк. 36-річний інженер ПівнГЗК «Метінвесту» та екс-поліцейський. Лишилися донечка Варвара та дружина.
- Оксана Довбня-Остапенко. Співробітниця Центру соціальних сервісів та інфраструктури “Метінвест Бізнес Сервіс”, без мами залишилося двоє дітей.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по адміністративній будівлі Північного ГЗК Групи Метінвест.
Через ворожу атаку було пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.
За словами начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, жертв могло бути значно більше – сотні людей врятувало те, що вони були в укритті.
9 липня у Кривому Розі – день жалоби.
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