«Упізнала по татуюванню I love you mam»: імена і фото дітей, яких убила росія у Вільнянську

Оприлюднено імена та фото дітей, яких убила росія у Вільнянську вчора, 29 червня, обстріявши центр міста. Це 10-річна Даринка, 15-річний Ілля та 17-річна Ніколетта. Цих дітей росія убила вчора, ударивши двома ракетами по місту Вільнянськ на Запоріжжі.

Імена та фото дітей, яких убила росія у Вільнянську

Даринка БАРДАЧЕНКО, 10 років

Про її смерть повідомили на сайті ліцею «Потенціал», де дівчинка навчалась у 5-А класі:

«Вона була доброю, чуйною, відвертою, товариською дівчинкою. Відповідальна учениця та любляча донька, єдина в родині. Словами важко передати біль втрати»

Внаслідок ворожої атаки постраждала мама дівчинки, жінка прооперована. Даринка померла у кареті швидкої допомоги…

Ілля ГОРОХОЛІНСЬКИЙ, 15 років

Про його смерть написали на сайті вільнянського ліцею «Успіх», випускником якого він був:

«Ілля був цілеспрямованим учнем. Брав активну участь у громадському житті ліцею та класу. Сьогодні ми його згадуємо, як скромного, веселого й товариського хлопця. Він був завжди щирим й відвертим у стосунках з однолітками та вчителями. Користувався повагою серед учнів та вчителів».

У момент російського удару Ілля їхав на мопеді і загинув на місці…

Ніколетта БОНДАРЕНКО, 17 років

Про смерть дівчинки написали рідні. Тітка розповіла журналістам, що Ніколета працювала у МАФі з шаурмою. На момент удару вона перебувала на робочому місці:

“Мати її опізнала по 2 татуюванням. Одне з них на руці було написано ” I love you mam”. Тіло повністю обгоріло. Це було пряме попадання. Загинула вона і її напарниця. Вона була добра, весела. Була світлою дитиною. Вона мала багато друзів, завжди радісна та усміхнена… Єдина дитина у сім’ї”.

30 червня, у Вільнянській громаді оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по центру міста.

Внаслідок атаки на Вільнянськ було убито 7 людей: трьох дітей, дівчину Карину та трьох чоловіків.

Джерело: Їх убила росія

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