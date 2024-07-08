Про це повідомила пресслужба “Метінвесту”, передають “Новини України – НСН”

“Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення. Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти атакували Північний ГЗК “Метінвесту” у Кривому Розі 8 липня: загинуло 10 людей, понад 30 поранених

Вказується, що через атаку росіян пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.

“Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу”, – заявили в “Метінвест”.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження підприємства у Кривому Розі російською ракетою. Станом на 14:11 відомо, що У Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані.

Джерело: Новини України

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