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ВійнаКривий Ріг

Окупанти атакували Північний ГЗК “Метінвесту” у Кривому Розі 8 липня: загинуло 10 людей, 47 поранених

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Журналіст
Окупанти атакували Північний ГЗК "Метінвесту" у Кривому Розі 8 липня: загинуло 10 людей, понад 30 поранених

8 липня пкупанти атакували Північний ГЗК “Метінвесту” у Кривому Розі Дніпропетровської області. Загинули 10 людей, 47 – отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба “Метінвесту”, передають “Новини України – НСН”

“Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі. Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей і понад 30, які дістали поранення. Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти атакували Північний ГЗК “Метінвесту” у Кривому Розі 8 липня: загинуло 10 людей, понад 30 поранених

Окупанти атакували Північний ГЗК

Вказується, що через атаку росіян пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.

“Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу”, – заявили в “Метінвест”.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження підприємства у Кривому Розі російською ракетою. Станом на 14:11 відомо, що У Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані.

Джерело: Новини України

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