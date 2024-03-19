Росіяни вгатили ракетами по Селідовому: на Донеччині є загиблий і поранені, багато руйнувань

Росіяни вгатили ракетами по Селідовому на Донеччині цієї ночі. Тут багато руйнувань і є поранені. Також в області є загиблий, поранені і руйнування через обстріли інших населених пунктів за минулу добу.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру і Донецьку ОВА.

Вгатили ракетами по Селідовому

Окупанти поранили чотирьох цивільних у Селидовому – прокурори фіксують наслідки нічної атаки по місту.

19 березня 2024 року, о 02:30, російська армія обстріляла м. Селидове. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу «С-300».

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Обстріли Донеччини за минулу добу

Унаслідок обстрілів РФ у Донецькій області за добу загинув один місцевий житель, ще 5 осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок уранці.

За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області – в Очеретиному. Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення, – написав він у телеграм-каналі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині вбито 1886 місцевих жителів, поранено – 4723.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

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