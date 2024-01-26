Окупанти серед ночі вдарили ракетами по Мирнограду: шестеро поранених, серед них діти

Окупанти серед ночі вдарили ракетами по Мирнограду на Донеччині. Є руйнування і постраждалі. Серед поранених діти. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Донецьку ОВА і прокуратуру.

За даними Донецької ОВА, шестеро цивільних людей отримали поранення внаслідок удару. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує.

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість встановлюють.

На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документують.

У прокуратурі уточнюють, що опівночі 26 січня 2024 року російська армія вдарила двома ракетами по м. Мирноград. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор.

Внаслідок ворожої атаки отримали поранення 6 місцевих мешканців – троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Крім того, зазнала поранень дівчинка 8 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували у своїх домівках.

Потерпілим надається кваліфікована медична допомога. Більшість дістали мінно-вибухові травми, різані рани тіла й забої.

Також пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди. Тип засобу ураження, який використали збройні сили рф, встановлюють правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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