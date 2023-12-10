Стало відомо, кому окупанти віддали віджаті радіочастоти на Запоріжжі. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань, передає НСН.

Росіяни передали віджаті радіочастоти у Мелітополі та Бердянську мовнику з тимчасово окупованого Криму. Транслювати пропаганду мешканцям Запоріжчини буде “Радио “Крым”, що фінансується “урядом” окупованого півострова.

Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій рф (Роскомнадзор) провела конкурс на наземне ефірне мовлення з використанням 105 радіочастот на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.

За заявами російських пропагандистів, “Радио Крым” виграло конкурс на мовлення на двох радіочастотах у Бердянську (частота 90,9 МГц, на якій до окупації працювала “Країна ФМ”) та Мелітополі (частота 105,6 МГц – на цій частоті мовлення не проводилось)

В Бердянську “Радіо Крым” на цій частоті працювало з вересня 2022 року. В Мелітополі частота 105.6 була віддана Радіо “Море”, що, як і радіо “Крим” є частиною структури телерадіокомпанії «Крым» і фінансується «урядом» окупованого півострова.

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення відреагували на дії окупантів і повідомили, що встановлення та використання радіомовних станцій без ліцензії Національної ради заборонено. Крім того, це грубе порушення Росією Регламенту радіозв’язку.

Такі грубі дії РФ щодо зміни статусу наявних частотних присвоєнь України на тимчасово окупованих нею територіях України суперечать Статуту Міжнародного союзу електрозв’язку, заяві Генерального секретаря МСЕ на Повноважній конференції МСЕ 2014, а також порушують вимоги Резолюції 68/262 (2014) Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй, – сказано в заяві Нацради

Також в заяві держрегулятора зазначено, що останнім часом до регулятивних частотних органів Європи і світу надходять пропозиції щодо створення окремих правил регулювання на так званих «територіях зі спірним суверенітетом».

Мета таких пропозицій очевидна – створити підґрунтя для протизаконного використання радіочастотного спектра на окупованих територіях в обхід наявних міжнародних домовленостей, – вважають в Нацраді.

Після окупації Автономної Республіки Крим і частини східних областей України у 2014 році Україна втратила контроль за 678 частотними присвоєннями. Внаслідок повномасштабного вторгнення ще 385 частот опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Ще новини України: Нацрада дозволила трансляцію в Україні 22 нових іноземних каналів