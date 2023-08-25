Повідомляють про приліт по окупантах у Криму: багато поранених, є загиблі

Вранці 25 серпня повідомляють про приліт по окупантах у Криму, передає НСН. Таку інформацію оприлюднив Телеграм-канал «Кримський вітер». Вона потребує підтверджнення.

Зазначається, що «бавовна» сталася у селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Місцеві повідомляють, що внаслідок “прильоту” ліквідовано трьох окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Удари по окупантах у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше стається «бавовна». Найчастіше вона пов’язана з роботою українських оборонців, які б’ють по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Крім того, вчора українська розвідка висадилася у Криму. Біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

В ефірі національного телемарафону Кирило Буданов розповів про цю спецоперацію.

Важливість цієї спецоперації передусім у тому, щоб люди повірили – люди навіть не на території материкової України, а в Криму – щоб вони згадали та повірили у те, що перемога не за горами. І звільнення їх також не за горами. Ніхто не збирається їх, жителів Криму, просто так залишати там. І коли робляться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться – буде наземна операція, повернення наших територій. Незабаром усі дочекаються повернення додому, – сказав Буданов

Також нагадаємо, що днями українська розвідка повідомляла про знищення у Криму комплексу С-400, що, за словами Захисників, ще більше розв’яже руки нашій армії, адже захищатися окупантам від прильотів стане важче.

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