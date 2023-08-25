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ВійнаКрим

Повідомляють про приліт по окупантах у Криму: багато поранених, є загиблі

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Повідомляють про приліт по окупантах у Криму: багато поранених, є загиблі
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Вранці 25 серпня повідомляють про приліт по окупантах у Криму, передає НСН. Таку інформацію оприлюднив Телеграм-канал «Кримський вітер». Вона потребує підтверджнення.

Зазначається, що «бавовна» сталася у селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Повідомляють про приліт по окупантах у Криму: багато поранених, є загиблі

Місцеві повідомляють, що внаслідок “прильоту” ліквідовано трьох окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Удари по окупантах у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше стається «бавовна». Найчастіше вона пов’язана з роботою українських оборонців, які б’ють по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Крім того, вчора українська розвідка висадилася у Криму. Біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

В ефірі національного телемарафону Кирило Буданов розповів про цю спецоперацію.

Важливість цієї спецоперації передусім у тому, щоб люди повірили – люди навіть не на території материкової України, а в Криму – щоб вони згадали та повірили у те, що перемога не за горами. І звільнення їх також не за горами. Ніхто не збирається їх, жителів Криму, просто так залишати там. І коли робляться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться – буде наземна операція, повернення наших територій. Незабаром усі дочекаються повернення додому, – сказав Буданов

Також нагадаємо, що днями українська розвідка повідомляла про знищення у Криму комплексу С-400, що, за словами Захисників, ще більше розв’яже руки нашій армії, адже захищатися окупантам від прильотів стане важче.

Ще новини України: Події розвиваються повільніше – про прогнози щодо дати деокупації Криму розповіли у ГУР

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