Продав «Аскольд» за 1500? Стало відомо, хто міг «злити» ЗСУ координати російського судна

Стало відомо, хто міг «злити» ЗСУ координати російського судна «Аскольд». Ім’я цієї особи назвав Телеграм-канал «Кримський вітер» і оприлюднив фото, передає НСН.

Координати розташування ‘Аскольда’ злив командир малого ракетного корабля ‘Інгушетія’ 41 бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ ВМФ ЗС РФ А. Єрмоленко. Про таке стверджує «Кримський вітер».

Зазначається, що Олександр Єрмоленко є військовослужбовцем в.ч. 72165, Севастополь. Він корінний кримчанин із Севастополя.

За цю інформацію нібито мав отримати лише 1000 доларів, але сторгувався до 1500 доларів.

Саме під керівництвом Єрмоленка екіпажем малого ракетного корабля ‘Інгушетія’ проводилися пуски крилатих ракет ‘Калібр’ цивільними об’єктами на території України. Причиною співпраці з ЗСУ могли стати кошмари, в яких його переслідували загиблі від ударів мирні жителі України, – пише “Кримський вітер”

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