Працівник ТЦК виявився колаборантом, який працював на окупантів

Спочатку працював на окупантів, а потім влаштувався в ТЦК і переконував колег у своїй патріотичній позиції. Перебіжчика викрили і затримали.

Події відбувалися на Одещині, передають «Новини України – НСН» з посиланням на ДБР.

Спочатку працював на окупантів, а потім влаштувався в ТЦК

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області.

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на «нову владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами.

Зрадника викрили і затримали

У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.

Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фігурант затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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