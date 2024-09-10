Залишили без води мешканців прифронтового регіону: директора Запорізького облводоканалу відсторонять від виконання обов’язків

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок 10 вересня, передають “Новини України – НСН”

Директора Запорізького облводоканалу відсторонять від виконання обов’язків

Начальник ЗОВА Іван Федоров ухвалив важливе кадрове рішення – відсторонити від виконання обов’язків директора КП «Облводоканал» на час службової перевірки. Причина – ряд проблем на підприємстві: від непрозорих тендерів до відсутності водопостачання в населених пунктах прифронтового регіону.

За словами Івана Федорова, Держаудитслужба тричі намагалася провести перевірки за останні півтора року, але їй відмовляли. Після того, як влітку Облводоканалу передали на баланс мережі водопостачання Малокатеринівки, Кушугуму та Балабиного, десятки тисяч людей залишилися без води. Мережі, які мали бути проінспектовані та приведені до ладу, залишилися в аварійному стані.

Ми бачимо повну відсутність відповідальності з боку Облводоканалу. Натомість керівництво самоусунулося від розвʼязання проблеми, залишивши людей без води в спеку, – розповів очільник регіону, – пояснює своє рішення Федоров

На офіційному сайті підприємства вказано, що очолює КП «Облводоканал» ЗОР генеральний директор – Басанський Сергій Володимирович.

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