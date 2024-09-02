У школах України вже цього року почнуть працювати інспектори з безпеки. Це має забезпечити захист учнів та вчителів у навчальних закладах по всій країні.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Інспектори Служби освітньої безпеки будуть відповідати за моніторинг безпекових стандартів, реагування на надзвичайні ситуації, а також надання допомоги у вирішенні конфліктів та інших кризових ситуацій.

“Їхня мета – забезпечити захист учнів у кожному навчальному закладі”, – йдеться в інфографіці.

Зазначається, що сьогодні такі фахівці працюють вже у 763 школах у 20 регіонах України. У планах збільшити кількість навчальних закладів до 2 000 до кінця 2024 року.

Інспектори з безпеки працюватимуть у школах України – що входить до їх обов’язків

Повідомляється, що спеціаліст з безпеки виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи взаємодію та реагування на будь-які виклики.

Серед обов’язків такого фахівця є:

профілактика надзвичайних ситуацій,

організація пропускного режиму,

взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу,

комунікація з екстреними службами,

реагування на правопорушення та, у разі необхідності, виклик поліції.

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