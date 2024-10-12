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КиївПодії

Масштабна пожежа на Київщині: на площі 2000 квадратів горів ресторанний комплекс

Автор -
Журналіст
Масштабна пожежа на Київщині: на площі 2000 кВ. м. горів ресторанний комплекс

Масштабна пожежа на Київщині сталася сьогодні, 12 жовтня.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

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По прибуттю рятувальників до с. Романків було встановлено, що горить двоповерхова дерев’яна будівля ресторану на площі 2000 кВ. м.

Пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі з’ясовується.

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

Фото з місця події від ДСНС

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