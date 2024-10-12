Масштабна пожежа на Київщині: на площі 2000 квадратів горів ресторанний комплекс

Масштабна пожежа на Київщині сталася сьогодні, 12 жовтня.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Вогнеборці ліквідували пожежу в заміському ресторанному комплексі

Масштабна пожежа на Київщині: подробиці

По прибуттю рятувальників до с. Романків було встановлено, що горить двоповерхова дерев’яна будівля ресторану на площі 2000 кВ. м.

Пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі з’ясовується.

Фото з місця події від ДСНС

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