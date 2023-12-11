Чому повітряну тривогу у Києві оголосили після вибухів 11 грудня – пояснив Ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу у Києві оголосили після вибухів під час ракетної атаки 11 грудня. Коментар він надав в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

За словами полковника ЗСУ, під час нічної атаки російські окупаційні сили запустили по Україні ракети, які летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку, ймовірно, з Брянської області РФ.

Ігнат пояснив, що при запуску ворогом балістичної зброї, яка летить дуже швидко, час на оголошення повітряної тривоги дуже обмежений. У сил ППО є лічені хвилини для того, щоб виявити ракети та ліквідувати їх.

Представник Повітряних сил додав, що поки невідомо, якими саме балістичними ракетами армія Путіна завдала удару по столиці, фахівці вивчають їхні двигуни, щоб встановити тип зброї.

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