Полум’я неймовірно швидко рухалося по деревах на будинки: на Миколаївщині масштабна пожежа

На Миколаївщині масштабна пожежа охопила спочатку сухостій, а потім перекинулася на житлові будинки.

Про це повідомили у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

На Миколаївщині масштабна пожежа у місті Вознесенськ

Як повідомляють у ДСНС, у місті Вознесенськ загорівся сухостій – вогонь спочатку перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір’ї.

Полум’я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, «перестрибуючи» із двору в двір.

Знищено 1 господарчу споруду, пошкоджено житловий будинок, ще 1 господарчу споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу 8 приватних домоволодінь.

Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею. Їм вдалося врятувати 5 житлових будинків і 3 господарчі споруди.

За останню добу у природних екосистемах України виникло 229 пожеж, загальною площею 166,19 га.

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