У Києві частково відкрили рух новозбудованим Подільсько-Воскресенським мостом. Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає НСН.

Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, – заявив Кличко

За його словами, зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна».

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу – понад 10 км.

Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. А ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це – важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності, – написав Кличко у своєму Телеграмі і оприлюднив фото

У Києві частково відкрили рух новозбудованим Подільсько-Воскресенським мостом: фото

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