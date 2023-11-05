Побиття військового поліцейським у Києві: що відомо, реакція правоохоронців (відео)

У мережі сьогодні з’явилася інформація про побиття військового поліцейським у Києві. Телеграм-канали поширили відповідне відео. НСН розповість, що про це відомо. Вже є коментар правоохоронців.

У Мережі з’явилося відео побиття українського військового столичним поліцейським. Відео побиття поширюють українські пабліки у телеграм-каналі.

За даними соцмереж, інцидент стався в Шевченківському районному відділі поліції. Військовий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії захисник направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток. Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття. Зараз перебуває в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми, – йдеться у повідомленні

На кадрах видно, як співробітник поліції штовхнув військового так, що той влетів у стіну та впав. Правоохоронець викрикував: “У тебе є проблема”. Присутні у відділку ніяк не відреагували на побачене.

Побиття військового поліцейським у Києві: коментар правоохоронців

Поліція Києва розпочала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника – після того, як у Мережі з’явилося відео побиття військового столичним правоохоронцем. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент трапився вночі 3 листопада. Тоді під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника, – йдеться у повідомленні

Після цього, наголошують у поліції, їхній працівник запросив незнайомця до відділу задля перевірки його особи. Втім, військовий “ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати”.

Зазначається, що згодом стало відомо, що чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Також у поліції оприлюднили відео подій, які передували інциденту у відділку.

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