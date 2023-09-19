Письменниця та поетеса Ліна Костенко підписала й подарувала книгу студентці з Харкова Дарині Вдовенко, яка влітку пікетувала концерт Лободи. Про це пише Укрінформ, передає НСН.

Збірку “300 поезій” у вівторок в Харкові передали дівчині кореспонденти Укрінформу.

Книгу надало видавництво “Абабагаламага”, а авторка у дарчому написі побажала Дарині “щасливої долі і світлих обріїв буття”, а її рідному “Харкову – відродження”.

Дарина повідомила, що цього літа вступила до Харківської державної академії дизайну і мистецтв і навчається за спеціальністю “станковий живопис”. Зізнається, що й досі її подеколи впізнають, хоча про акцію не жалкує, увага суспільства все ж викликає суперечливі почуття.

Вона розповіла, що одразу ж після її протестної акції отримала величезну підтримку від українців. За кілька днів отримала багато подарунків – здебільшого книг, а також солодощі. Книги, зокрема, подарували письменники Руслан і Людмила Горові, Андрій Кокотюха, Вахтанг Кіпіані.

“Дуже цікавою для мене стала книга про Марію Примаченко – з її життєписом і роботами. Це дуже красиве колекційне видання, яке подарував Олексій Данілов, секретар РНБО. Звичайно, була несподіванка. Ще маю подарунок від Любові Загоровської, укладачки книги “Моя УПА”, якою я цікавилася і якраз збиралася придбати”, – зазначила Дарина

Зараз дівчина шкодує, що на прочитання всіх книг, які вона отримала в дар і купила влітку, не вистачає часу.

“Сконцентрована на навчанні. А ще намагаюся частіше відвідувати всілякі культурні заходи у Харкові, зокрема, виставки, бо, попри ракетні удари, які знову переживає місто, в нас відбувається багато цікавого”, – зауважує студентка

Вона поділилася, що дуже хоче, аби навчання живопису проходило в офлайн-форматі.

“Звісно, у ситуації з Харковом, це бажання нероздільне з мрією про перемогу України. Бо лише після перемоги ми можемо повернутися до звичного формату навчання та життя загалом”, – говорить Дарина

Як повідомлялося, 25 червня 16-річна Дарина Вдовенко прийшла на виступ Світлани Лободи в харківському саду ім. Шевченка з плакатом “Харків без Лободи”. Попри те, що співачка чіпала дівчину за плечі, волосся, запитувала, хто заплатив дівчині за протест і говорила, що з такими немає сенсу спілкуватися, Дарина не припинила свою одиночну акцію.

Після концерту дівчина назвала поведінку співачки неприйнятною. Лобода ж у соцмережах заявляла, що поважає позицію харків’янки.

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