Молоде подружжя з немовлям загинуло під Обуховом в ДТП. Про трагедію на Київщині повідомив 27 вересня телеграм-канал “Поліція на Київщині” і оприлюднив фото з місця події, передає НСН.

За попередньою інформацією, кермувальник легковика BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок зіткнення загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та маленька дитина.

На місці працювали правоохоронці, представники ДСНС та медики.

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