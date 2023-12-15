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Під Ізмаїлом авто впало у канал: загинули люди, які були в салоні

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Під Ізмаїлом авто впало у канал: загинули люди, які були в салоні

Під Ізмаїлом авто впало у канал. На жаль, є жертви. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає НСН.

Рятувальники вилучили з води автомобіль та двох загиблих людей.

Сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції про те, що в Ізмаїльському районі, між селами Кислиця та Стара Некрасівка, потрібна допомога по вилученню легкового автомобіля з каналу.

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу вилучили авто з каналу глибиною 2 м, також було вилучено тіла двох загиблих осіб: жінка 1982 року народження та чоловік 1987 року народження.

Під Ізмаїлом авто впало у канал: загинули люди, які були в салоні

Під Ізмаїлом авто впало у канал: загинули люди, які були в салоні

Усі деталі події – встановлюються.

Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.

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