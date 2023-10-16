Під Дніпром у річці Орель виявили BMW з тілами людей. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає НСН.

Надзвичайники вилучили з води автомобіль, всередині якого виявили тіла трьох загиблих осіб.

16-го жовтня о 09:20 до Служби порятунку «101» від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Іванівка Петриківської сільської територіальної громади у річці Оріль виявлено легковий автомобіль. За викликом направлено петриківських надзвичайників.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що легковий автомобіль «BMW» знаходиться у воді на відстані 4 метри від берега. За допомогою тросу, фахівці ДСНС дістали легковик з води.

В салоні автомобіля виявили тіла трьох загиблих осіб: двох чоловіків та жінку.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин події.

До надання допомоги залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Під Дніпром у річці Орель виявили BMW з тілами людей (фото, відео)

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