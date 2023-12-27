Під Дніпром розстріляли автомобіль: стрілка шукають

Під Дніпром розстріляли автомобіль 27 грудня увечері. Загинув водій. Поліція працює на місці злочину, передає НСН.

Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція.

27 грудня близько 18-ї години до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Ще новини України: Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені