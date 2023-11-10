Безпрецедентна операція в Авдіївці: «білі янголи» та рятувальники зробили неймовірне (відео)

Безпрецедентна операція в Авдіївці була проведена «білими янголами» і рятувальниками. Про неї розповів міністр внутрішніх справ Клименко, передає НСН.

Вчора, 9 листопада, пізно увечері внаслідок російського авіаудару по дев’ятиповерхівці загинули 63-річний чоловік і 66-річна жінка.

Сьогодні вдень поліцейські дізналися про трагедію та відразу поїхали на місце удару. Однак дістати загиблих спершу не вдалося – плити будинку висіли «на волосинці». Без спеціальної техніки деблокувати тіла було неможливо.

Але, ризикуючи бути розчавленими бетоном, «білі янголи» та рятувальники зробили неймовірне: лише за допомогою підручних засобів дістали тіла обох жертв.

Завали довелося розбирати голіруч, а загиблих – тягнути на собі. У цей час навколо лунали вибухи – ворог обстрілював Авдіївку.

Тіла чоловіка та жінки вдалося вивезти та доставити до моргу. Тепер родичі зможуть поховати їх.

Воєнний злочин росії задокументовано, – написав Ігор Клименко

Він оприлюднив відео роботи героїв.

Безпрецедентна операція в Авдіївці: відео

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