ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – в ОК «Південь» прокоментували цю заяву

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни говориться, що ЗСУ перерізали ворогу дорогу Олешки-Нова Каховка. В ОК «Південь» прокоментували цю інформацію, передає НСН.
Коментар надала речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» сьогодні, 10 листопада.
Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка.
ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка: ISW
Коментуючи цю інформацію, Наталія Гуменюк сказала, що не може розкривати усіх нюансів бойової роботи українських військових. При цьому вона запевнила, що робота над тим, аби у ворога були максимальні проблеми з логістикою, триває. І зрештою, дорога вона буде перерізана. Гуменюк наголосила, що робота продовжується різними методами.
Зараз же відкрито можна говорити лише про досить результативну контрбатарейну роботу. Зокрема, із ускладення ворожої логістики.
Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може,
– сказала Гуменюк.
Що ще відомо про фронт на лівому березі Хероснщини
- Українські військові присутні на лівому березі Херсонщини. Ймовірно, для того, аби стримувати їх, Росії доведеться передислокувати війська, проте це може виявитись складніше, ніж того очікує ворог.
- Російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній Херсонській області. При цьому ворогу потрібно одночасно тримати оборону в Запорізькій області та продовжувати операції на сході України.
- Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.
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