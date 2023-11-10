ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – в ОК «Південь» прокоментували цю заяву

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни говориться, що ЗСУ перерізали ворогу дорогу Олешки-Нова Каховка. В ОК «Південь» прокоментували цю інформацію, передає НСН.

Коментар надала речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» сьогодні, 10 листопада.

Аналітики Інституту вивчення війни зранку 10 листопада оприлюднили зведення, де мовиться, що ЗСУ перерізали дорогу Олешки – Нова Каховка.

ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка: ISW

Коментуючи цю інформацію, Наталія Гуменюк сказала, що не може розкривати усіх нюансів бойової роботи українських військових. При цьому вона запевнила, що робота над тим, аби у ворога були максимальні проблеми з логістикою, триває. І зрештою, дорога вона буде перерізана. Гуменюк наголосила, що робота продовжується різними методами.

Зараз же відкрито можна говорити лише про досить результативну контрбатарейну роботу. Зокрема, із ускладення ворожої логістики.

Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може, – сказала Гуменюк.

Що ще відомо про фронт на лівому березі Хероснщини

Українські військові присутні на лівому березі Херсонщини. Ймовірно, для того, аби стримувати їх, Росії доведеться передислокувати війська, проте це може виявитись складніше, ніж того очікує ворог.

Російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній Херсонській області. При цьому ворогу потрібно одночасно тримати оборону в Запорізькій області та продовжувати операції на сході України.

Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра.

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