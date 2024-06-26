Окупанти використовують Харків як полігон для випробувань свого мотлоху – Синєгубов

Окупанти використовують Харків як полігон. На мирних мешканцях українського мегаполісу росіяни, зокрема, випробовують снаряди, які вони модифікують під бомби.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають «Новини України – НСН».

Окупанти використовують Харків як полігон для випробувань і тренувань

Ворог посилив обстріли по Харкову модифікованими боєприпасами. Він використовує проти наших людей весь свій мотлох зі складів, який вони адаптують під бомби. Днями по приватній школи росіяни завдали удару КАБом-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем, – сказав Синєгубов

Він пояснив, що УМПБ 30-Д коштує близько $100 тисяч. Його значно дешевше використовувати, ніж ракети.

Для порівняння: ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, «Калібри», які коштують близько $10 мільйонів. Так само С-400 — це біля $2 мільйонів, якщо брати С-300 — до $500 тисяч коштує одна ракета, – зазначив голова ХОВА

За словами Стнєгубова, противник намагається адаптуватися, і весь свій арсенал, який знаходиться на складах, використовує проти нашого мирного населення.

А що там у Вовчанську?

Також начальник Харківської ОВА розповів, як «почувають себе» окупанти, заблоковані на заводі у Вовчанську.

Він заявив, що у самому Вовчанську ситуація мінлива. Тривають вуличні бої.

Певна кількість загарбників так і залишається заблокованою на заводі

Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку. Завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння, – розповів Синєгубов

Ще новини України: ЗСУ скинули 227-кілограмові бомби на оточених у Вовчанську росіян: епічне відео