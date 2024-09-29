Окупанти вдарили по прикордонному селищу на Харківщині: загнули люди і є поранені

Окупанти вдарили по прикордонному селищу на Харківщині. Тут загинули люди і є поранені. Ворог не припиняє обстрілювати регіон.

Ворог завдав масованого авіаційного обстрілу по прикордонному селищу. Про це повідомляють у ДСНС і ОВА, передають «Новини України – НСН».

28 вересня близько 16:40 окупанти завдали відразу декількох авіаційних ударів по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, що лежить за 13 км від кордону з країною-агресором.

Загинули 3 людей – усі чоловіки, 7 людей віком від 25 до 71 року отримали поранення.

Зайнялась нежитлова будівля, модульний будинок, кілька надвірних забудов та автомобіль на загальній площі 140 м кв., а також суха трава на відкритому просторі на площі 1 га.

Пошкоджено заклад освіти, приватні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

До ліквідації наслідків ворожих авіаударів залучались 2 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у складі 2 одиниць техніки та 11 вогнеборців.

Обстріли на Харківщині за добу

Крім того за добу на Харківщині сталися ворожі атаки:

16:30 Куп’янський р-н, смт Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.

14:00 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років.

10:30 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с.Подоли. Внаслідок обстрілу горів будинок.

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