9 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

9 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 9 вересня. Всесвітній день краси і електромобілів. Всесвітній день сільського господарства. Православні вшановують пам’ять святих праведних Йоакима і Анни. Залишилося 112 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 929 день повномасштабної війни в Україні.

9 вересня – яке сьогодні церковне свято

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни. Йоаким походив з царського роду Давидового, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і були відомі своєю праведністю та благочестям. Однак їхнє сімейне життя було затьмарене безплідністю, що в той час вважалося великим нещастям і навіть Божим покаранням.

Незважаючи на це, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Одного разу, під час великого свята, Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу, але первосвященник відмовився прийняти їх через безплідність Йоакима. Засмучений, Йоаким пішов у пустелю, де молився і постив. Анна також молилася вдома, і одного дня їй явився ангел, який сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Ангел також з’явився Йоакиму і наказав йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне свою дружину біля Золотих воріт храму. Так і сталося: Йоаким і Анна зустрілися і радісно обійнялися, дізнавшись про майбутнє народження дитини. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

9 вересня у світі

День Служби порятунку

День Служби порятунку (Emergency Services Day), також відомий як День 999, відзначається щороку 9 вересня у Великій Британії. Це національний день визнання чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку інших під час надзвичайних ситуацій.

Всесвітній день сільського господарства

Всесвітній день сільського господарства, що відзначається 9 вересня, є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Цей день не лише про щоденну працю мільйонів людей, задіяних у сільськогосподарському секторі, але про необхідність обізнаності щодо численних викликів, з якими сектор стикається в сучасну епоху.

Всесвітній день електромобілів

Всесвітній день електромобілів – це щорічне всесвітнє свято, яке відзначається 9 вересня. Це день, що об’єднує людей з усіх куточків світу, щоб підвищити обізнаність про електромобілі та їхні потенційні переваги як для навколишнього середовища, так і для суспільства в цілому.

День «Обійміть свого начальника»

9 вересня День «Обійміть свого начальника» відзначають у Великобританії та США. Це щорічне свято, яке відзначає зв’язок між працівниками та їхніми керівниками.

День поінформованості про фетальний алкогольний синдром

День поінформованості про фетальний алкогольний синдром відзначають 9 вересня. Цей день покликаний підвищити розуміння ризиків, пов’язаних із вживанням алкоголю під час вагітності.

Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти

Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти (International Day to Protect Education from Attack) відзначають щороку 9 вересня. Цей день покликаний підвищити обізнаність про нагальну потребу зберегти освіту та захистити її від нападів, особливо в регіонах, що постраждали від конфліктів.

День тестувальника

9 вересня світ святкує День тестувальника. З цією датою пов’язана одна історія, яка трапилась 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті.

День плюшевого ведмедика

Щороку 9 вересня Сполучені Штати, Велика Британія та деякі скандинавські країни святкують День плюшевого ведмедика або День ведмедика Тедді (Teddy Bear Day). Назва цієї плюшевої іграшки походить від імені 26-го президента США Теодора Рузвельта.

День чудесних диваків

9 вересня у Сполучених Штатах Америки та ще деяких країнах світу відзначають День чудесних диваків. Свято було започатковано 2000 року в Остіні, штат Техас. Група жителів містечка Остін вирішила, що потрібен день для відзначення людей з незвичайними манерами поведінки, зовнішністю та іншими дивацтвами. Метою святкування було показати, що диваки, яких у Остіні чимало, є унікальними у своєму роді.

Міжнародний день судоку

9 вересня світ відзначає Міжнародний день судоку. Свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазлспорту (WJPF). WJPF – це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Ігрове поле головоломки судоку складається з клітин 9х9 – тому й обрано дев’ятий день дев’ятого місяця.

Міжнародний день алкогольного синдрому плоду

9 вересня у світі відзначається Міжнародний день алкогольного синдрому плоду, також відомого як фетальний алкогольний синдром (ФАС). Цю дату було започатковано у 1999 році і з того часу вона відзначається щороку.

День дизайнера-графіка

9 вересня своє професійне свято відзначають графічні дизайнери. Подію було започатковано в 2005 році як неофіційне відзначення 50-річчя легендарного дизайнера-графіка Володимира Чайки. Чайка зробив великий внесок у розвиток графічного дизайну.

Міжнародний день краси

Над людською красою працюють косметологи, стилісти, перукарі та інші спеціалісти. Щороку 9 вересня всі вони відзначають своє професійне свято, адже цей день є Міжнародним днем краси. Подія не лише підкреслює важливу роль beauty – індустрії в сучасному світі, а й присвячена красі у всіх її проявах — від зовнішніх до внутрішніх.

А також у світі:

День Незалежності Республіки Таджикистан.

День утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки

Іменини 9 вересня

Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

Талісманом людини, народженої 9 вересня є яшма. Строкатий камінь, який цінують в усьому світі. Здавна вірили, що яшма лікує багато небезпечних хвороб, зокрема, усуває головний біль.

Традиції, заборони, прикмети 9 вересня

У народному календарі 9 вересня – свято Якима та Анни. Також цього дня в народі відзначали Спожинки, тобто, закінчення збору врожаю. Вважається, що з цього дня починається бабине літо.

Іоакима та Анну вважають покровителями всіх вагітних. У молитвах до святих звертаються з проханнями, щоб Господь послав дітей.

У народі цього дня заведено вшановувати породіль і акушерок. Також, за повір’ями, сьогодні слід спалити старий одяг – щоб позбутися хвороб, псування і пристріту.

Цього дня наші пращури погоду осені й зими визначали за горобиною: якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань.

Ще прикмети 9 вересня

вже опало листя на вербі — чекайте на ранню зиму;

сніг випав — до поганого урожаю наступного року;

в домі багато павутини — до морозної зими, але теплої осені;

з’явилися комарі — зима буде м’якою.

Що не можна робити 9 вересня:

Забороняється лаятися, лихословити.

Не можна заздрити іншим.

Не слід давати чи брати гроші в борг.

9 вересня в історії

Визначні події

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1850 — Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.

1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки – Депортація українців з Польщі до УРСР.

1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

1991 — проголошено незалежність Таджикистану

2006 — розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Народилися 9 вересня

1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал.

1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.

1828 — Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч.

1897 — Марія Струтинська (літ. псевд. Віра Марська), українська літературна діячка.

1897 — Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні «Тополя» на слова Т. Шевченка.

1901 — Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах (Осциляції Шубнікова — де Гааза); працював в УРСР та в Нідерландах.

1903 — Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.

1928 — Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.

1941 — Вагеман Максим, український бізнесмен, власник багатьох фірм, за спеціальністю IT-шник розробив мови програмування C, розробник операційної системи «Windows».

Померли 9 вересня

1087 — Вільгельм I Завойовник, перший норманський король Англії.

1285 — Кунегунда Ростиславна (Галицька), королева Богемії, п’ята дитина князя Ростислава IV та Анни Арпадівни. Онука князів Михайла II Чернігівського, Романа Мстиславича та короля Бели IV. Народилася в Києві чи Чернігові.

1898 — Стефан Малларме, французький поет, один з найчільніших представників французького символізму.

1997 — Берджесс Мередіт, американський актор, режисер, сценарист і продюсер.

2003 — Едвард Теллер, американський фізик угорського походження.

2007 — Василь Кук, генерал-хорунжий, останній Головний командир УПА.

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