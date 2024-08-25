Коти можуть бути оберегами, втіленням ангелів-хранителів і вміють попереджати про небезпеку. Про що попереджають коти і чому вони сидять біля вхідних дверей.

Кішки відчувають наближення будь-якої біди та хвороб. А ще вони здатні побачити те, чого люди побачити не можуть.

Як коти попереджають про небезпеку і чому вони сидять біля вхідних дверей, розповідають “Новини України – НСН”.

Чому коти сидять або лежать біля дверей

Як це не дивно, є цілком наукове пояснення такої поведінки домашніх улюбленців. Вони розташовуються біля дверей, коли їм стає жарко. А біля будь-яких дверей є невеликий протяг.

Однак, якщо ваш кіт сів навпроти дверей, а потім відразу ж кинувся бігти – чекайте гостей. Це прикмета дуже точна і перевірена.

Ще коли коти сідають на підвіконня і починають старанно вмиватися, вони попереджають про появу гостей в будинку,. Їх котячі процедури відрізняються від стандартних, тому незвичайну поведінку ви відразу помітите.

Якщо кіт намиває ліву сторону морди – гості будуть не дуже приємні та з негативною енергетикою. Якщо праву сторону – гості будуть добрі та позитивні.

У котів набагато кращий слух, ніж у людей та інших тварин. Вони чують ті звуки та вібрації, де джерело шуму знаходиться дуже далеко. Саме тому вони раніше всіх починають попереджати про землетруси та стихійні лиха.

Якщо кішка лягла на порозі та не пускає господаря на вулицю – то варто прислухатися і нікуди не виходити. Пухнастик відчуває якусь небезпеку, яка знаходиться зовні. Варто котам довіряти в таких ситуаціях.

Про що попереджають коти і чому вони сидять біля вхідних дверей – найважливіші прикмети

Які ще є прикмети з котами

Якщо у вашого порога несподівано з’явився чужий кіт або кошеня – варто забрати його додому. Він може прибрати з житла всю негативну енергетику і вроки.

Вважається, що коти не приходять до чиєїсь двері просто так. Найчастіше вони вибирають будинок цілеспрямовано.

Якщо кошеня прийшов до дверей самотньої людини, то це обіцяє важливі життєві зміни. Скоріш за все, в будинок прийде щастя, якщо вони заберуть вихованця до себе. І це чіткий знак, що в найближчому часі варто чекати зустрічі з половинкою.

Якщо прихистити бездомного кота, який опинився на вашому порозі, то скоро закінчиться чорна смуга у господарів і проблеми знайдуть своє рішення. А коти служать посланцями, щоб допомогти господарям налагодити їхнє життя.

Якщо бездомний кіт напаскудив у вашого порога – не поспішайте сварити тварину. Як стверджують прикмети, така поведінка кота говорить про позитивні зміни в житті господаря житла. Можна бути впевненими в тому, що поліпшення прийдуть у фінансову сферу.

Якщо вам належить важлива справа, то на удачу потрібно почухати коту животик і дати йому щось смачне.

Якщо відчуваєте, що починаєте хворіти – потримайте на руках кота. Погладьте його, почухайте за вушком або живіт – відразу відчуєте себе краще.

Якщо кіт сам прийшов і ліг на хворе місце – не проганяйте його, дайте йому вас полікувати.

Якщо кіт з незрозумілої причини не злюбив нового знайомого – придивіться до людини краще, коти рідко помиляються.

Якщо кіт муркоче комусь новому – можете бути впевнені, це хороша людина.

Чорна кішка перебігла дорогу – це до фінансової удачі.

Якщо ваш кіт намагається забратися у валізу перед подорожжю – поїздка буде вдалою.

Якщо кіт чхнув – привітайтеся з ним. Це обіцяє вам гарне здоров’я та удачу.

Коли коти обіцяють неприємності

Якщо кіт або кошеня вибрав поріг саме вашої квартири, щоб відправитися в інший світ – це дуже погано.

Якщо кіт ще дихає, але дуже хворий – намагайтеся зробити все можливе, щоб йому допомогти. Навіть якщо не можете допомогти – дайте йому померти не на самоті, а в теплі та поруч з людьми. А потім викопайте ямку і поховайте кота.

Якщо вам на поріг підкинули мертву тварину, то це швидше за все спроба навести порчу. Такого кота потрібно забрати якнайдалі від вашого житла і поховати. А потім викликати священника та освятити будинок від усього поганого.

Джерело: РБК-Україна.

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