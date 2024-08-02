Три причини, чому кішка лягає на місце, де сидів або лежав господар

Ви колись задумувались, чому кішка лягає на місце, де сидів або лежав господар? Цьому є пояснення. Вчені називають три основні причини. Розповідаємо про них.

Чому кішка лягає на місце, де сидів або лежав господар

Бажання погрітися

У кішок порівняно з людьми більша частина поверхні шкіри не особливо чутлива до високих температур. А ось ніс і верхня губа — навпаки. Це дозволяє кішкам легко ходити по розпечених поверхнях.

При цьому температура тіла кішок — від 38 до 38,2 градусів за Цельсієм, а максимально комфортно їм при температурі від 30 до 38 градусів за Цельсієм. Тому ці тварини і починають шукати теплі місця в будинку.

Насолода запахом

Відомо, що у кішок приблизно 70 мільйонів нюхових клітин. При цьому запах господаря для цих тварин дуже приємний і важливий. Завдяки йому вони заспокоюються, починають відчувати комфорт і затишок.

Бажання привернути увагу і бути ближче до господаря

Всі ми чули вислів «Кішка гуляє сама по собі». Але насправді коти сильно прив’язуються до людей, навіть якщо «хочуть вдати», що це не так…

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