Вітамін Е, відомий як вітамін краси, вирішує проблему, а не симптоми, і працює не тільки зовні, але і зсередини. Які його переваги.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Допомагає уникненню зморшок

У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде вітамін Е, відомий як вітамін краси. Він є жиророзчинним.

За словами експерта, цей мікроелемент сприятливо впливає на шкіру, робить її здоровою і еластичною.

Вітамін Е – один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.

Поповнити запас можна з джерел і тваринного і рослинного походження.

Вітамін краси – в яких продуктах міститься, і як допомагає зберегти красу шкіри

Продукти, в яких міститься Вітамін Е:

олія зародків пшениці, соняшникова і соєва

вершкове масло

горіхи та насіння, насіння соняшнику

паростки цільних злаків, цільнозернові

каші (гречана та пшенична)

броколі

яєчний жовток

печінка тріски

субпродукти

Норма вітаміну Е

Дієтолог розповіла, що норма споживання вітаміну Е – від 8 до 13 мг на день. Добову дозу можна отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.

Лікувальні дози вітаміну краси складають від 50 до 100 мг, але важливо, що їх повинен встановлювати лікар.

Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.

Ознаки нестачі вітаміну Е

Перші ознаки та симптоми нестачі вітаміну Е:

блідість шкіри, млявість, загальна та м’язова слабкість

порідшання пульсу, зниження артеріального тиску та температури тіла

погіршення гостроти зору

запори через погіршення кишкової перистальтики

Надлишок будь-якого вітаміну, завжди гірший, ніж його нестача, тому що лікується складніше. Токсичність вітаміну Е як такого не дуже висока.

Ознаки та симптоми надлишку вітаміну Е:

млявість, сонливість

головний біль

підвищення артеріального тиску

нудота, порушення травлення, діарея

м’язова слабкість

крововилив у сітківку очей

двоїння в очах.

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