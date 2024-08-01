Окупанти вбили у Нікополі жінку в День народження та її дочку, поранено водія автобуса, багато руйнувань

Окупанти вбили у Нікополі жінку та її дочку, є поранений і багато руйнувань Старшій загиблій жінці як раз сьогодні виповнилося 72 роки.

Про наслідки ворожих атак у Нікополі “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на ДніпроОВА, Нікопольську міську раду, поліцію і прокуратуру.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 1 серпня 2024 року російські військові атакували артилерією м. Нікополь.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки – 72 та 40 років, ще одного місцевого мешканця травмовано. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Нікополі загинули дві жінки – мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів, – написав начальник ДніпроОВа Сергій Лисак

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, пожежну частину, школу, коледж, автобуси.

Окупанти вбили у Нікополі жінку та її дочку на вулиці – подробиці від поліції

У поліції повідомляють, що сьогодні зранку окупанти атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині артилерією та дронами, поцілили по багатоповерхівках в одному з районів міста.

Близько 09.30 внаслідок влучання ворожого снаряду осколкові поранення отримали двоє мешканок міста, які перебували на вулиці. 72- річна жінка міста загинула на місці, її 40-річну доньку доставили до лікарні. На жаль, травми виявились не сумісні з життям, вона померла.

Також під час обстрілу біля зупинки громадського транспорту поранення отримав 46-річний водій автобусу. Йому надано необхідну медичну допомогу, чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Є руйнування цивільної інфраструктури: багатоквартирних будинків, приватних осель, навчальних закладів, пожежної частини, пошкоджено автобус.

В одній із квартир п’ятиповерхівки виникла пожежа.

За фактами обстрілів відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Обстріли Нікопольщини не вщухали і вчора

31 липня ворожі війська атакували з дронів та артилерії райцентр, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську сільську територіальну громаду, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік – мешканець Нікополя. Він лікуватиметься вдома. Поліцейські зібрали необхідні речові докази на місцях атаки та задокументували обстріл.

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