Окупанти скинули вибухівку з дрона на подружжя, що їхало на мотоциклі в Бериславі на Херсонщині. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 січня 2024 року близько 13:25 російські військові скинули з безпілотника вибухівку на місто.

Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали Бериславом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети.

Внаслідок вибуху чоловік та жінка отримали поранення різного ступеню, їх доставлено до лікарні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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