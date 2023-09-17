Окупанти скиглять на островах Дніпра: подивіться, може впізнаєте свій будинок (відео)

Окупанти скиглять на островах Дніпра на Херсонщині через погані умови перебування там і слабке постачання. Вони вже сумніваються у доцільності утримування цієї території і, очевидно, готові до «жесту доброї волі». Відповідний допис з відео оприлюднив у своєму Телеграм-каналі одіозний російських загарбних, справжній рашист, який мріє про знищення всіх українців, Єгор Гузенко з позивним Тринадцятий, передає НСН.

Ось так воюють на островах Дніпра. Це те, про що я казав. Висока вологість, неможливість викопати окопи, відсутність будь-якої логістики, постачання боєприпасів та продовольства. Часом їжу та патрони хлопцям доводиться закидати на квадрокоптерах. І я вважаю, що це морок… – пише Гузенко

Він сумнівається у доцільності перебування російських окупантів на цих островах.

У чому тактичний зміст цих островів? Якщо немає елементарної підтримки артилерії та забезпечення. У загибелі наших солдатів? Скільки сотень наших там уже занапастили? Для чого? Відповіді я навряд чи почую, – написав Тринадцятий

Він оприлюднив чотири відео, де окупанти знаходяться у приватних житлових будинках. Точніше, це раніше були житлові будинки – затишні і охайні. А зараз це захаращені лігва російських загарбників, які перетворюють на руїни все, до чого торкаються. Дивитися на це боляче…

Якщо ви з цих місць, подивіться – можливо впізнаєте свій будинок….

Окупанти на островах Дніпра зайняли будинки мешканців: відео

Сподіваємось, дуже скоро усі загарбники, включно з тими, що на відео будуть або у землі, або тікатимуть, гублячи руки і ноги.

Зазначимо, в американському інституті війни стверджують: Росіяни занепокоєні тим, що ЗСУ форсують Дніпро в Херсонській області. Російські сили, ймовірно, не володіють живою силою, необхідною для захисту від значної української атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло декілька підрозділів із Херсонської області до Запорізької області.

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