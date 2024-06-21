Окупанти розбомбили село на Запоріжжі: людей витягали з-під завалів, є загиблий

Окупанти розбомбили село на Запоріжжі. На жаль, не обійшлося без жертв.

Про це повідомляють 21 червня у Запорізькій ОВА і ДСНС, передають Новини України – НСН.

Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку. Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди.

Загинув 32-річний чоловік. Поранення отримали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Вони доправлені до лікарні.

Окупанти розбомбили село на Запоріжжі

У ДСНС уточнюють, що внаслідок удару зруйновано два житлових будинки, сталося загорання.

Рятувальники дістали двох постраждалих – 58-річну жінку та 32-річного чоловіка, їх передали медикам. З-під завалів деблоковано тіло 32-річного чоловіка.

Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Аварійно-пошукові роботи закінчилися.

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