Окупанти розбомбили село на Запоріжжі: людей витягали з-під завалів, є загиблий

Окупанти розбомбили село на Запоріжжі. На жаль, не обійшлося без жертв.
Про це повідомляють 21 червня у Запорізькій ОВА і ДСНС, передають Новини України – НСН.
Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку. Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди.
Загинув 32-річний чоловік. Поранення отримали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Вони доправлені до лікарні.
Окупанти розбомбили село на Запоріжжі
У ДСНС уточнюють, що внаслідок удару зруйновано два житлових будинки, сталося загорання.
Рятувальники дістали двох постраждалих – 58-річну жінку та 32-річного чоловіка, їх передали медикам. З-під завалів деблоковано тіло 32-річного чоловіка.
Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.
Аварійно-пошукові роботи закінчилися.
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